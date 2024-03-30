В ночь на понедельник, 22 марта, ракетным ударом была полностью уничтожена Змиевская теплоэлектростанция (ТЭС).
На Украине заявили о полном разрушении ТЭС в Харьковской области
Комментарии
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Betahon
Ну, вот...Блокада Харькова начинается...Скорее всего долгой она не будет, т.к. подполье будет действовать с Красной армией...
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14 час.
Eduard
Це любо! Уже начинаются дожди,могут и подмыться!
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7 час.
E
Eduard
Мне жаль украинцев,но они сами судьбу выбрали.Судьбу можно изменить,например арестовать прохвоста Зеленского,но видно им это не надо!Так и живите дальше!
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7 час.
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