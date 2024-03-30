На Украине заявили о полном разрушении ТЭС в Харьковской области

Ну, вот...Блокада Харькова начинается...Скорее всего долгой она не будет, т.к. подполье будет действовать с Красной армией...

E

Eduard

Мне жаль украинцев,но они сами судьбу выбрали.Судьбу можно изменить,например арестовать прохвоста Зеленского,но видно им это не надо!Так и живите дальше!