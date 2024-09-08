🚫 Фонтан в Олимпийском парке приостановит свою работу с 24 по 27 сентября. 🔧 В указанный период специалисты займутся очисткой и настройкой оборудования, а также удалением водорослей из чаши.
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🚫 Фонтан в Олимпийском парке приостановит свою работу с 24 по 27 сентября. 🔧 В указанный период специалисты займутся очисткой и настройкой оборудования, а также удалением водорослей из чаши.