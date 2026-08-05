«Смотришь и наслаждаешься»: Банковая объяснила смысл ударов по складам Wildberries Украина наносит целенаправленные удары по складам Wildberries, потому что они наносят огромный ущерб рядовым россиянам.
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«Смотришь и наслаждаешься»: Банковая объяснила смысл ударов по складам Wildberries Украина наносит целенаправленные удары по складам Wildberries, потому что они наносят огромный ущерб рядовым россиянам.
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