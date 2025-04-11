«Вашингтон» провел специальную церемонию в честь рекорда Овечкина

Автор: Артур Гизатуллин Фото: nhl.com «Вашингтон Кэпиталз» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:4 Б) провел специальную церемонию в честь своего нападающего Александра Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки по голам.
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