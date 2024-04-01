ГК «Ариант»: иск Генпрокуратуры явился полной неожиданностью

По запросу Генпрокуратуры РФ челябинский областной арбитражный суд привлёк к участию в деле по иску о взыскании «неосновательного обогащения» с экс-владельцев промгруппы «Челябинского электрометаллургического комбината» в качестве соответчиков ООО «Группу компаний Ариант».
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