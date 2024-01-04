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Путин назначил нового начальника управления Росгвардии по Москве

Путин назначил нового начальника управления Росгвардии по Москве

Президент РФ Владимир Путин назначил нового начальника главного управления Росгвардии по Москве. Как сообщил в личном Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, им стал генерал-майор полиции Василий Сонин.

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