Путин назначил нового начальника управления Росгвардии по Москве

Президент РФ Владимир Путин назначил нового начальника главного управления Росгвардии по Москве. Как сообщил в личном Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, им стал генерал-майор полиции Василий Сонин.