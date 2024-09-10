Как перестать орать? Пан Олег узрел очередное доказательство невыносимой тщетности бытия современной России – отсутствие очередей на избирательных участках.
В очередной раз Россия не оправдала ожиданий пана Олега
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Вы забыли упомянуть ещё одного главного "поборника" - ПодолЯку.
Ответить
6 час.
EE
Elena Eliseeva
Много "разоблачительных статей" о Цареве и других. Хотелось бы прочесть фамилии авторов
Ответить
1 час.
Людмила Фирстова
Это ссылка на источник https://cont.ws/@prudent/2882071?utm_referrer=mirtesen.ru
В очередной раз Россия не оправдала ожиданий пана Олега - Vik — КОНТ
cont
Ответить
8 мин.
Свежие комментарии