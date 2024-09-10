Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Людмила Фирстова (Таран)
    Это ссылка на источник    https://cont.ws/@prudent/2882071?utm_referrer=mirtesen.ruВ очередной раз Р...
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  • Elena Eliseeva
    Просто некогда сегодня читать, я подписана на многие ТГ канала и на МТ тоже читаю практически все...к сожалению, мое ...Часы за 400 тысяч...

В очередной раз Россия не оправдала ожиданий пана Олега

В очередной раз Россия не оправдала ожиданий пана Олега

Как перестать орать? Пан Олег узрел очередное доказательство невыносимой тщетности бытия современной России – отсутствие очередей на избирательных участках.

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Комментарии
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Александр Симаков
Вы забыли упомянуть ещё одного главного &quot;поборника&quot; - ПодолЯку.
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6 час.
EE
Elena Eliseeva
Много &quot;разоблачительных статей&quot; о Цареве и других. Хотелось бы прочесть фамилии авторов
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1 час.
Людмила Фирстова
Это ссылка на источник    https://cont.ws/@prudent/2882071?utm_referrer=mirtesen.ru
В очередной раз Россия не оправдала ожиданий пана Олега - Vik — КОНТ
cont
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8 мин.

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