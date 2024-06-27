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Рогов: В Мелитополе Запорожской области произошел взрыв

Рогов: В Мелитополе Запорожской области произошел взрыв

В городе Мелитополе Запорожской области был зафиксирован взрыв. С таким заявлением выступил сопредседатель координационного совета Общественной палаты России по интеграции новых регионов Владимир Рогов в личном Telegram-канале.

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