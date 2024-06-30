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Немцы не могут успокоиться, что творится в их больницах и уже через полтора суток после операции выписывают

Немцы не могут успокоиться, что творится в их больницах и уже через полтора суток после операции выписывают

Сегодня 118 прочитали Меня просто поразила медицина в Германии. Слышала, что хуже стало у них, но чтоб так! Немецкий блогер Эрика–русскоязычная немка, которая в конце восьмидесятых приехала в Германию из России, так просто в шоке от этого.

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