Богатая наследница из Австрии раздаёт “лишние” 25 миллионов

Прапраправнучка основателя химического концерна BASF Фридриха Энгельхорна, наследница многомиллионного состояния Марлен Энгельхорн организовала гражданское собрание, чтобы раздать свое состояние в 25 миллионов евро.
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