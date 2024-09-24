ФСБ в Биробиджане задержала 21-летнего местного жителя, завербованного СБУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации задержала 21-летнего жителя города Биробиджана, которого через соцсети завербовали украинские спецслужбы для совершения диверсий на территории России.
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