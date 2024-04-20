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Эстония разнесёт российскую инфраструктуру, если РФ посмеет напасть, — командующий войсками

Эстония разнесёт российскую инфраструктуру, если РФ посмеет напасть, — командующий войсками

Эстония «нанесет удар» по России в случае вооруженного конфликта, заявил командующий силами обороны прибалтийской республики Мартин Херем.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Разбираешься в сортах дерьма???????
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2 час.
Neo
Ну по чубатым строителям галактик, эпидемия сифилиса прошлась, там всё понятно, а эти видать просто дебилы, от рождения.
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14 мин.
Виктор Хованов
Даже скальп с этого Хера не поимеем.
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2 мин.

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