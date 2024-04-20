Эстония разнесёт российскую инфраструктуру, если РФ посмеет напасть, — командующий войсками

Эстония «нанесет удар» по России в случае вооруженного конфликта, заявил командующий силами обороны прибалтийской республики Мартин Херем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Кем на самом деле является глава МИД РФ Сергей Лавров, который в ближайшие дни может отправиться в отставку
- В Питере многонациональные опера избили и пытали только что вернувшегося с передовой ветерана СВО
- "Семья абу-бандитов избила одну из мам прямо на детской площадке — пока бабуин держал пострадавшую за волосы, его жена наносила женщине удары по лицу"
Свежие комментарии