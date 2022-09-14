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Россиянам рассказали о возможности получения компенсации за недостаток мест в детсадах

Россиянам рассказали о возможности получения компенсации за недостаток мест в детсадах

Граждане России имеют право на компенсацию при отсутствии мест для ребенка в государственном детском саду, рассказал журналистам в среду, 14 сентября, эксперт по государственному и муниципальному управлению, доцент Московского университета им.

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