«Умный Смоленск» начал принимать заявки по проблемам с подачей отопления

Глава города Александр Новиков объяснил смолянам, как воспользоваться удобным и эффективным нововведением Для удобства горожан и оперативного реагирования на платформе «Умный Смоленск» появилось централизованное «окно» для подачи заявок на развоздушивание системы отопления в жилых домах.
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