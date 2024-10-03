«Умный Смоленск» начал принимать заявки по проблемам с подачей отопления

Глава города Александр Новиков объяснил смолянам, как воспользоваться удобным и эффективным нововведением Для удобства горожан и оперативного реагирования на платформе «Умный Смоленск» появилось централизованное «окно» для подачи заявок на развоздушивание системы отопления в жилых домах.