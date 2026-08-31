NDTV объяснил, что помогло устоять пережившему наводнение в Непале дому

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 августа. /ТАСС/. Переживший наводнение бирюзовый дом в Непале, видео с которым распространились в соцсетях, смог выдержать мощный водный поток благодаря железобетонному усиленному каркасу и особой форме конструкции, пояснил телеканал NDTV.
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