Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В ХМАО 15-летний мигрант из Азербайджана расправился со своим бывшим одноклассником

В ХМАО 15-летний мигрант из Азербайджана расправился со своим бывшим одноклассником

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Юрий Белов
Юрий Белов

Сколько ещё гирь надо наложить в чашу весов за изгнание всякого отребья из Страны , что бы перевесила чашу ни кому не нужной толерантности к понаприпёршимся ?!

Профиль пользователя Радий
Радий

Многие проблемы можно решить одним законом "о гражданстве", исключить двойное, тройное, десятерное гражданство и все или ты гражданин РФ или другой страны, как например в Казахстане, там нет ни каких двойных гражданств. Только буржуазия и власть имущие вряд ли пойдут на это, да и депутаты никогда такой закон не примут.