ИА "Русский ГУП Продакшн" Как стало известно, в ХМАО 27 августа 2026 года 15-летний местный паренек ушёл в школу за учебниками и бесследно пропал.
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Сколько ещё гирь надо наложить в чашу весов за изгнание всякого отребья из Страны , что бы перевесила чашу ни кому не нужной толерантности к понаприпёршимся ?!
За убийство казнить,а не сажать на наше содержание,азербоджанцев не впускать они убийцы и все гнать из нашей страны
Они (мигранты) сюда за этим и приехали - искоренять русских, убивать, насиловать и т.д.
Алё, "хантыйские типа пацаны"...
Вы чо там, в штаны насрали????????????????????7
гнать всех оглоедов и прочих оглы в родные углы
Мвд почему то не выполняет функцию борьбы с этническим криминалом.
Странные вопросы,как попали в нашу страну такие уголовники,так у нас день открытых дверей,заходи кто хочешь!
Многие проблемы можно решить одним законом "о гражданстве", исключить двойное, тройное, десятерное гражданство и все или ты гражданин РФ или другой страны, как например в Казахстане, там нет ни каких двойных гражданств. Только буржуазия и власть имущие вряд ли пойдут на это, да и депутаты никогда такой закон не примут.