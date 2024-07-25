За распитием алкоголя на детских площадках Петербурга будут следить камеры

Об этом рассказал вице-губернатор Станислав Казарин в ходе прямой линии Вице-губернатор Станислав Казарин в ходе прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» рассказал, как видеокамеры будут бороться с нарушителями на детских площадках.
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