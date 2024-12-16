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Пловец с Каймановых островов Крукс о россиянах на ЧМ: «Ребята показали отличный результат. Поздравил Лифинцева с прекрасным заплывом на 50 м на спине»

15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе.

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