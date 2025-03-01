Захарова прокомментировала перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 1 марта сравнила перепалку между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским со сценой из фильма режиссера Владимира Бортко «Собачье сердце», снятого по мотивам одноименной повести Михаила Булгакова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии