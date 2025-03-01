Захарова прокомментировала перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 1 марта сравнила перепалку между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским со сценой из фильма режиссера Владимира Бортко «Собачье сердце», снятого по мотивам одноименной повести Михаила Булгакова.