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Собаки посетили раскатку СКА, Ротенберг поиграл с ними на льду: «Халк и Беркут – служебные песели, проверяют Ледовый перед матчами. Франк – гражданский. Хоккей любят все трое»

Собаки посетили раскатку СКА, Ротенберг поиграл с ними на льду: «Халк и Беркут – служебные песели, проверяют Ледовый перед матчами. Франк – гражданский. Хоккей любят все трое»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поиграл с ними с шайбой на льду. «Гости на утренней раскатке! Халк и Беркут – заслуженные служебные песели, проверяют Ледовый перед каждым матчем.

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