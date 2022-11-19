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«Спартак» поместил Кугрышева в список отказов. У форварда 2+1 в 17 матчах сезона

«Спартак» поместил форварда Дмитрия Кугрышева в список отказов. В течение 48 часов любой клуб лиги может предложить хоккеисту продолжить карьеру в своей структуре.

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