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Царьград

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"Гранд Капитал" создаст спа-комплекс у Чёрного моря к 2029 году

"Гранд Капитал" создаст спа-комплекс у Чёрного моря к 2029 году

К 2029 году "Гранд Капитал" возведёт спа-комплекс "Палаццо Де Агой" на побережье Чёрного моря. Комплекс, устойчивый к землетрясениям, расположится у первой береговой линии и будет сочетать античный и современный стили.

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