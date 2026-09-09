"Гранд Капитал" создаст спа-комплекс у Чёрного моря к 2029 году

К 2029 году "Гранд Капитал" возведёт спа-комплекс "Палаццо Де Агой" на побережье Чёрного моря. Комплекс, устойчивый к землетрясениям, расположится у первой береговой линии и будет сочетать античный и современный стили.
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