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Florida set to execute 'Hog Trail Killer' for 1996 murder

Florida is expected to execute a man believed to be the so-called Hog Trail Killer, who is suspected to have killed as many as 13 men in the 1990s.

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