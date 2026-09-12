Гаранин: в дебюте Батракова за сборную сомневались все вокруг

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Вадим Гаранин поделился воспоминаниями о первых шагах в футболе Алексея Батракова — одного из наиболее ярких молодых игроков страны.
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