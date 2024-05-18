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Какой должна быть буферная зона России в Харьковской области

Какой должна быть буферная зона России в Харьковской области

Эксперты оценили значимость буферной зоны в Харьковской области для обороны Белгорода @ Евгений Биятов/РИА Новости Tекст: Алена Задорожная,Евгений Поздняков Владимир Путин заявил, что Россия занялась созданием буферной зоны в Харьковской области для предотвращения ударов ВСУ по приграничным городам РФ.

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