Какой должна быть буферная зона России в Харьковской области

Эксперты оценили значимость буферной зоны в Харьковской области для обороны Белгорода @ Евгений Биятов/РИА Новости Tекст: Алена Задорожная,Евгений Поздняков Владимир Путин заявил, что Россия занялась созданием буферной зоны в Харьковской области для предотвращения ударов ВСУ по приграничным городам РФ.