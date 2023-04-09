РЕН ТВ

195 214 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Ну, да согласна. Это также как с яхтой, которая заминировала и взорвала газопроводы. Действительно какое то голливудс...За подозреваемым ...
  • Надежда Никитина
    Вылез очередной БОТ.В ГД назвали недо...
  • Леонид Ла Рошель
    Отправить этому "хирургу" букет "Гераней".Хакеры установили...

В Сочи завершился фестиваль "Алина-2023"

В Сочи завершился фестиваль "Алина-2023"

Известия Шоу эталонной гибкости, красоты и эмоций завершилось в Сочи. В академии художественной гимнастики "Небесная грация" прошёл фестиваль "Алина-2023", на котором будущие звёзды продемонстрировали культурное достояние и всё многообразие России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх