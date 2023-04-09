В Сочи завершился фестиваль "Алина-2023"

Известия Шоу эталонной гибкости, красоты и эмоций завершилось в Сочи. В академии художественной гимнастики "Небесная грация" прошёл фестиваль "Алина-2023", на котором будущие звёзды продемонстрировали культурное достояние и всё многообразие России.