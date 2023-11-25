В РПЛ объяснили, почему не было красного мяча в матче "Балтики" и "Спартака"

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) объяснила, что в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между калининградской "Балтикой" и московским "Спартаком" не был использован мяч красного цвета из-за сотрудничества лиги с компанией Nike.
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