В РПЛ объяснили, почему не было красного мяча в матче "Балтики" и "Спартака"

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) объяснила, что в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между калининградской "Балтикой" и московским "Спартаком" не был использован мяч красного цвета из-за сотрудничества лиги с компанией Nike.