Приднестровцы запасаются: как Тирасполь готовится к зиме без газа

Жители Тирасполя готовятся к отопительному кризису из-за прекращения транзита газа через Украину. В условиях чрезвычайного положения они приобретают обогреватели и уверены в своём опыте преодоления трудностей в Приднестровье.
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