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Банк России: Персональные QR-коды для покупателей уже на подходе

Банк России: Персональные QR-коды для покупателей уже на подходе

Банк России изучает возможность внедрения персональных QR-кодов для оплаты через СБП. Артём Журавлев из Paygine подчеркивает потенциал этой технологии в России, но акцентирует на необходимости адаптации бизнеса и привлечения внимания граждан.

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