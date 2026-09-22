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Царьград

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Ламин Ямаль объяснил, почему он должен получить «Золотой мяч»

Ламин Ямаль объяснил, почему он должен получить «Золотой мяч»

Ламин Ямаль из «Барселоны» объяснил, почему считает себя претендентом на «Золотой мяч», подчеркнув успешные выступления за клуб и сборную Испании.

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