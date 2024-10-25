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Птенцы издают писк, который позволяет определить их эмоциональное состояние

Птенцы издают писк, который позволяет определить их эмоциональное состояние

В современном животноводстве вопрос благополучия животных становится все более актуальным. В частности, понимание и оценка стрессовых состояний у сельскохозяйственных птиц, таких как цыплята, представляют значительный интерес.

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