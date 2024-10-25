Птенцы издают писк, который позволяет определить их эмоциональное состояние

В современном животноводстве вопрос благополучия животных становится все более актуальным. В частности, понимание и оценка стрессовых состояний у сельскохозяйственных птиц, таких как цыплята, представляют значительный интерес.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии