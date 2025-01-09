Зачем после захвата власти в России большевики изменили календарь и орфографию русского языка

Советская власть приступила к строительству «нового мира» сразу после Октябрьской революции. Преобразования вершились с невиданным энтузиазмом, искореняя практически все, что ассоциировалось с обликом старой России.
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