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Джейми Каррагер: «Реал» не в числе лучших команд Европы сейчас. Он гораздо хуже «Ман Сити». И, может быть, «Интера» с «Арсеналом»

Вчера «Мадрид» сыграл вничью с «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, первая игра – 1:0).

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