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MaximOnline наградил героев проекта «ТОП 50 историй мужчин»

MaximOnline наградил героев проекта «ТОП 50 историй мужчин»

5 декабря представители спорта, кино, искусства и бизнеса собрались в фиджитал-галерее VS Gallery на public talk с Камилем Лариным, посвященный проекту «ТОП 50 историй мужчин», который собрал самые яркие истории мужчин нашей страны.

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