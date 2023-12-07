MaximOnline наградил героев проекта «ТОП 50 историй мужчин»

5 декабря представители спорта, кино, искусства и бизнеса собрались в фиджитал-галерее VS Gallery на public talk с Камилем Лариным, посвященный проекту «ТОП 50 историй мужчин», который собрал самые яркие истории мужчин нашей страны.
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