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«Убийственное выступление»: На концерте у Трэвиса Скотта погибло около восьми человек

«Убийственное выступление»: На концерте у Трэвиса Скотта погибло около восьми человек

«Убийственное выступление»: На концерте у Трэвиса Скотта погибло около восьми человек В Хьюстоне на фестивале Astroworld, который организовал знаменитый репер Трэвис Скотт, погибло около восьми человек и триста пострадали из-за возникшей давки.

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