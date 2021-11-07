«Убийственное выступление»: На концерте у Трэвиса Скотта погибло около восьми человек В Хьюстоне на фестивале Astroworld, который организовал знаменитый репер Трэвис Скотт, погибло около восьми человек и триста пострадали из-за возникшей давки.