Медиаэксперт Милкус: школьников нужно учить безопасно использовать ИИ

Заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании Высшей школы экономики Александр Милкус выразил мнение, что детей нужно обучать безопасному использованию искусственного интеллекта и проверке полученных ответов уже с начальной школы.
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