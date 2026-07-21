RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Медиаэксперт Милкус: школьников нужно учить безопасно использовать ИИ

Медиаэксперт Милкус: школьников нужно учить безопасно использовать ИИ

Заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании Высшей школы экономики Александр Милкус выразил мнение, что детей нужно обучать безопасному использованию искусственного интеллекта и проверке полученных ответов уже с начальной школы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии