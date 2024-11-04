Политнавигатор «Зачем нам этот Донбасс такими жертвами?» – на Украине меняются настроения В боях за территорию ДНР решается судьба существования всей Украины, а не вопрос контроля над Донбассом.
Киев, а что случилось? С балконов исчезают украинские флаги
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
александр петров
Ну ведь не зря же есть поговорка - "Когда хохол родился, еврей заплакал"!!
Ответить
2 час.
ВлаДимир
Не стоит рассчитывать на их переобувание. Нормальные перебрались в Россию, хитрые в Европу, остались самые упоротые, смертельно зараженные нацизмом. Таких исправят только КАБы.
Ответить
39 мин.
Татьяна Собколова
👍👍👍
Ответить
15 мин.
Свежие комментарии