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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Киев, а что случилось? С балконов исчезают украинские флаги

Киев, а что случилось? С балконов исчезают украинские флаги

Политнавигатор «Зачем нам этот Донбасс такими жертвами?» – на Украине меняются настроения В боях за территорию ДНР решается судьба существования всей Украины, а не вопрос контроля над Донбассом.

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Комментарии
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александр петров
Ну ведь не зря же есть поговорка - &quot;Когда хохол родился, еврей заплакал&quot;!!
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2 час.
ВлаДимир
Не стоит рассчитывать на их переобувание. Нормальные перебрались  в Россию, хитрые в Европу, остались самые упоротые, смертельно зараженные нацизмом. Таких исправят только КАБы.
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39 мин.
Татьяна Собколова
👍👍👍
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15 мин.

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