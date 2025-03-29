‼️🇲🇲 Количество погибших из-за землетрясения в Мьянме выросло до 1002 человек — СМИ Также сообщается, что 2376 человек пострадали.
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‼️🇲🇲 Количество погибших из-за землетрясения в Мьянме выросло до 1002 человек — СМИ Также сообщается, что 2376 человек пострадали.
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