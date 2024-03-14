Челябинский суд арестовал имущество владельца ЧЭМК Антипова и его семьи

Арбитражный суд Челябинской области 14 марта удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ и наложил арест на движимое и недвижимое имущество семьи владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии