Бывший инвестор «Черноморца»: «Тема возможного манипулирования результатом игры с «Сочи» закрыта»

Председатель совета директоров ГК «Дело», бывший председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев рассказал о своей беседе с генеральным директором новороссийского клуба Максимом Пономаревым после своего резонансного заявления.
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