Позолоченную скульптуру обнажённого Дональда Трампа с клюшкой для гольфа выставили в Европарламенте в Страсбурге, пишет Daily Mail

Автор 2,5-метровой работы — датский художник Йенс Гальшиот. Скульптура называется «Оранжевая чума» и изображает Трампа на плечах согнувшегося человека.
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