Водитель, сбивший людей в Благовещенске, попросил прощения в зале суда

Прощения у родственников погибших попросил в зале суда водитель Евгений Бакарюкин, пьяным сбивший людей на пешеходном переходе в Благовещенске, 15 июня передает корреспондент РИА Новости с судебного заседания.
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