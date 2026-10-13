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Минобрнауки: отчисленным могут запретить поступать в тот же вуз в течение пяти лет

Студентам, отчисленным из вуза, могут запретить поступать в тот же университет в течение пяти лет. Такое нововведение предусматривает проект приказа Минобрнауки России.

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