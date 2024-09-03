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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монако» отдал защитника сборной Сенегала Якобса в аренду «Галатасараю» с опцией выкупа за 8 млн евро

«Монако» отдал защитника сборной Сенегала Якобса в аренду «Галатасараю» с опцией выкупа за 8 млн евро

Договор рассчитан на один сезон и включает в себя опцию выкупа 25-летнего игрока за 8 миллионов евро.

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