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Казанда Тимер юлчылар көненә багышланган бәйрәм чаралары узачак

Юдино станциясе 1 августны бәйрәм итү үзәге булачак. Программада – тимер юлчыларны хөрмәтләү, балалар өчен интерактив-күңел ачу мәйданчыклары, акробатик шоу, скрипкачылар чыгышы, видеоспинерлар һәм фуд-корт, дип хәбәр итә ТР Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы Горький тимер юлының Казан төбәге матбугат хезмәтенә сылтама белән.

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