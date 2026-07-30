Казанда Тимер юлчылар көненә багышланган бәйрәм чаралары узачак

Юдино станциясе 1 августны бәйрәм итү үзәге булачак. Программада – тимер юлчыларны хөрмәтләү, балалар өчен интерактив-күңел ачу мәйданчыклары, акробатик шоу, скрипкачылар чыгышы, видеоспинерлар һәм фуд-корт, дип хәбәр итә ТР Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы Горький тимер юлының Казан төбәге матбугат хезмәтенә сылтама белән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии