19:54 Жительница Украины Евгения Бабкова, назвавшая прошедший в Харькове 20 мая марш вышиванок «парадом быдла», записала видео с извинениями.
Назвавшая марш вышиванок «парадом быдла» украинка потеряла работу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Раевский
Надо бы в России брать на "вооружение" такие "прогрессивные" украинские инициативы, - за русофобские действия - лишать работы и источника доходов!!! Вот интересно будет!!! Но еще действеннее - переодевать полицейских во Французкую или Американскую полицейскую форму и разгонять не санкционированные протесты по правилам и методам соответсвующей полиции!!! Но заранее объявлять по каким правилам будут действовать!!!
Ответить
2 г.
Свежие комментарии