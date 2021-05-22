Назвавшая марш вышиванок «парадом быдла» украинка потеряла работу

Александр Раевский

Надо бы в России брать на "вооружение" такие "прогрессивные" украинские инициативы, - за русофобские действия - лишать работы и источника доходов!!! Вот интересно будет!!! Но еще действеннее - переодевать полицейских во Французкую или Американскую полицейскую форму и разгонять не санкционированные протесты по правилам и методам соответсвующей полиции!!! Но заранее объявлять по каким правилам будут действовать!!!