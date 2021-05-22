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Назвавшая марш вышиванок «парадом быдла» украинка потеряла работу

Назвавшая марш вышиванок «парадом быдла» украинка потеряла работу

19:54 Жительница Украины Евгения Бабкова, назвавшая прошедший в Харькове 20 мая марш вышиванок «парадом быдла», записала видео с извинениями.

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Комментарии
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Александр Раевский
Надо бы в России брать на &quot;вооружение&quot; такие &quot;прогрессивные&quot; украинские инициативы, - за русофобские действия - лишать работы и источника доходов!!! Вот интересно будет!!! Но еще действеннее - переодевать полицейских во Французкую или Американскую полицейскую форму и разгонять не санкционированные протесты по правилам и методам соответсвующей полиции!!! Но заранее объявлять по каким правилам будут действовать!!!
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