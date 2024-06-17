Биолог Панкратов рассказал о механизме действия новой онкологической вакцины

Заведующий отделением экспериментальной фармакологии и токсикологии МНИОИ им. П. А. Герцена Андрей Панкратов в беседе с RT рассказал о том, как работает создаваемая вакцина на основе онколитических вирусов и о её производстве в России.
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