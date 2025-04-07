Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Как народный избранник женился на 85-летней пенсионерке, чтобы завладеть ее новенькой трешкой

Как народный избранник женился на 85-летней пенсионерке, чтобы завладеть ее новенькой трешкой

Avia.pro - СМИ В Архангельске разгорелась история, от которой мороз по коже. 85-летняя Зоя Беляева подала в суд на 57-летнего экс-народного избранника Андрея Балеевского и его детей, требуя выписать их из своей квартиры.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Второй Прохор Шаляпин, только «с прицепом»- любитель бабушек.
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5 час.
Александр Пелимский
Драгоценный(или не очень) козлодоев, моя мать всегда, когда идёт в официальные места, одевается нарядно и ЭТО делает ВСЁ старшее поколение!!!
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2 час.
Екатерина Сергеева
Ну мужик-попозорник. Конечно, брак признать недействительным, бабушке - однокомнатную квартиру вместо ветхого жилья, трёшку - другим нуждающимся, депутату - пинка под зад
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2 час.
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