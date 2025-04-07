Как народный избранник женился на 85-летней пенсионерке, чтобы завладеть ее новенькой трешкой

Avia.pro - СМИ В Архангельске разгорелась история, от которой мороз по коже. 85-летняя Зоя Беляева подала в суд на 57-летнего экс-народного избранника Андрея Балеевского и его детей, требуя выписать их из своей квартиры.
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