Национальная хоккейная лига назвала лучший гол сезона 2025/2026

Национальная хоккейная лига официально отметила лучший гол сезона 2025/2026. Им стал результативный бросок Вильяма Эклунда, нападающего команды «Сан-Хосе Шаркс», забитый в матче против «Бостон Брюинз» 13 марта.
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