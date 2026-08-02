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FiNE NEWS

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Национальная хоккейная лига назвала лучший гол сезона 2025/2026

Национальная хоккейная лига официально отметила лучший гол сезона 2025/2026. Им стал результативный бросок Вильяма Эклунда, нападающего команды «Сан-Хосе Шаркс», забитый в матче против «Бостон Брюинз» 13 марта.

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