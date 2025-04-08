Google устранила две опасные уязвимости в Android, которые хакеры уже вовсю исполь...

Google устранила две опасные уязвимости в Android, которые хакеры уже вовсю использовалиGoogle выпустила экстренный патч для Android, устраняющий две уязвимости нулевого дня, которые, по данным компании, уже могут использоваться хакерами в реальных атаках.
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